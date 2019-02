Un teaser anticipa l'annuncio di HoloLens 2 previsto per il 24 febbraio

Come anticipato, Microsoft presenterà il nuovo HoloLens 2 il prossimo 24 febbraio. L'azienda aveva annunciato a sorpresa un evento di presentazione, e tutti gli indizi facevano pensare che sarebbe stata l'occasione perfetta per presentare il nuovo visore. Oggi un video teaser aumenta l'hype del pubblico.

È ormai da diversi anni che il pubblico di appassionati attende il nuovo visore per la mixed reality di Microsoft. Il primo modello è stato rilasciato ad un prezzo proibitivo per la maggior parte dei consumatori, tant'è che forse sarebbe più corretto parlare di una sorte di devkit, più che di un visore dedicato al grande pubblico.

Moltissimi gli utilizzi della mixed reality sperimentati in tutto questo tempo: molti in campo medico, per assistere i chirurghi, alcuni produttori come Ford hanno usato HoloLens per progettare le automobili, e non sono mancate neppure implementazioni nel campo bellico.

Ora ci si aspetta che il nuovo visore, HoloLens 2, possa venire incontro anche al grande pubblico, o quantomeno ad una fetta più ampia di quella che si è dimostrata interessata alla prima versione del visore (che pure è andata sold out da tempo, e non è più ordinabile).

Come anticipato, l'annuncio arriva il prossimo 24 febbraio. Nel frattempo un suggestivo video teaser pubblicato da Microsoft ci fa intendere che i materiali che comporranno il nuovo visore saranno davvero futuristici.