Un video della tempesta in corso su Giove: ruota in senso antiorario

Una gigantesca tempesta a spirale nell'emisfero meridionale di Giove è la protagonista di questa animazione, proveniente dalla sonda spaziale Juno della NASA. La tempesta si estende addirittura per 8.000 chilometri. Ecco il video, raggiungibile all'interno della news.

Come ben visibile dal video disponibile in copertina alla news, la tempesta si manifesta in senso antiorario, e nella nomenclatura tecnica è chiamata Ovale BA, in chiaro riferimento alla forma che assume. Inoltre, una rotazione simile può essere riscontrata anche nella famosa Great Red Spot nella parte superiore dell'animazione.

La sonda Juno è l'autrice di queste nove immagini, raccolte in sequenza ed utilizzate per produrre questo filmato: sono immagini del 21 dicembre, tra le 9:24 del mattino PST (18:24 italiane) e le 10:07 PST (19:07 italiane). Nel momento in cui sono state scattate le immagini, il veicolo spaziale si trovava tra i 24.800 chilometri ed i 97.700 chilometri dalla sommità dell'atmosfera del pianeta, ed in una zona compresa tra le latitudini meridionali tra i 36 e i 74 gradi circa.

Gli science citizens Gerald Eichstädt e Seán Doran hanno poi postprodotto i dati per ottenere questa animazione, dati provenienti direttamente dall'imager JunoCam della sonda.

La sonda Juno è stata autrice di altri bellissimi scatti alle tempeste in corso sul Gigante Gassoso, oltre che all'emisfero sud del pianeta.

Crediti immagine: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran