Una disertrice americana ha lavorato con l'hacker dietro ai leak di Game of Thrones

Il Dipartimento di Giustizia USA ha rivelato alcuni dettagli su un caso di spionaggio che ha coinvolto un ex membro dell'Air Force, che aveva disertato nel 2013 per collaborare con l'Iran, e un gruppo di hacker che include il "leggendario" Behzad Mesri, l'hacker che aveva violato i server di HBO ottenendo gli script della serie 6 di Game of Thrones

Behzad Mesri è un membro di punta di un team di hacker dell'intelligence iraniana che si fa chiamare "Charming Kitten". Il gruppo vanta alcuni dei migliori hacker al mondo, e collabora strettamente con l'IRGC — Iran Revolutionary Guard Corps. A Novembre del 2017 Behzad è stato accusato dagli americani di aver trafugato le sceneggiature di alcune puntate della celebre serie Game of Thrones (ne avevamo parlato qua), ma non solo: l'hacker avrebbe anche tentato di estorcere ad HBO, il network dietro alla serie TV, 6 milioni di dollari.

Stando a quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia americano, ci sarebbe anche lui dietro ad una grottesca vicenda fatta di diserzione, e controspionaggio. Protagonista della storia è la disertrice Monica Elfriede Witt, 39enne ed ex membro dell'Air Force statunitense. La donna aveva partecipato ad una conferenza chiamata Hollywoodism durante la sua permanenza in Iran. Si parlava della decadenza dei valori americani.

Witt aveva lavorato nei ranghi dell'aeronautica americana dal 1997 al 2008, poi un periodo da contractor per il DOD, la stessa compagnia privata per cui aveva lavorato pure Edward Snowden.

Reclutata dall'Iran, la donna ha ricevuto computer, alloggio ed altra attrezzatura. Avrebbe quindi collaborato con il gruppo di hacker, tra cui Behzad Mesri, portando avanti operazioni di phishing e attacchi malware a danno dei suoi ex colleghi dell'aeronautica, alcuni dei quali conosciuti personalmente da Witt durante il suo periodo in servizio. Tutti i cinque sospettati sono nel territorio iraniano, e difficilmente verranno arrestati per le loro azioni.