Una falla di Chrome e Firefox permetteva di estrapolare nomi e foto dai profili Facebook

I guai per Facebook sembrano non finire mai, anche se in questo caso la colpa non sarebbe da imputare direttamente al social network: i ricercatori Dario Weißer e Ruslan Habalov hanno portato alla luce una falla presente in Google Chrome e Firefox dal 2016, tramite la quale era possibile estrapolare alcune informazioni sensibili dai profili.

Questo scomodo "bug" deriverebbe da una delle nuove feature inserite all'interno degli standard CSS (Cascading Style Sheet), chiamata "mix-blend-mode" e risalente al 2016; essenzialmente permetteva ai siti esterni al social di Zuckerberg di visualizzare alcuni pixel relativi ai profili dei suoi utenti. Nonostante i contenuti estrapolati non fossero certo delle foto o dei testi, con le moderne tecnologie basta poco per trasformare una manciata di pixel in qualcosa di molto più significativo, come nomi e cognomi delle vittime, immagini personali o addirittura interi post .

Stando ai ricercatori, la falla sarebbe stata presente nei due browser sopra citati, mentre non è mai comparsa su Safari di Apple; anche Edge ed Internet Explorer si sarebbero rivelati immuni al bug, ma a causa dell'assenza degli standard CSS, non supportati. Google e Firefox sono già corse ai ripari ed hanno già risolto questo fastidioso problema, ma ciò non toglie che i profili di moltissimi utenti sarebbero stati vulnerabili per un periodo di tempo che va da inizio 2016 a fine 2017.

Nel frattempo, la Guardia di Finanza di Milano contesta a Facebook la mancata dichiarazione di 300 milioni di Euro di ricavi pubblicitari.