Una falla nell'ATM ha permesso ad un uomo di prelevare 1 milione di Dollari in contanti

Sembra la trama di un film thriller, ma quanto accaduto in Cina è tutto vero. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post e l'Economic Daily News racconta infatti la storia del 43enne Qin Qisheng, un programmatore che è riuscito a prelevare 1 milione di Dollari in contanti da un ATM.

Aspetto ancora più particolare dell'intera vicenda è rappresentato dal fatto che Qisheng ha scovato una falla nell'ATM della banca per cui lavora, la Huaxia Bank.

A quanto pare il sistema non registrava correttamente i prelievi effettuati intorno a mezzanotte. Di fatto, lo sportello erogava regolarmente il denaro, ma non registrava i prelievi sul conto. Ciò ha consentito all'uomo di effettuare prelievi per 7 milioni di Yuan senza vedersi sottrarre nemmeno un centesimo dal conto. Il tutto sarebbe stato possibile attraverso l'iniezione di uno script malevolo nel sistema, che non restituiva il messaggio d'errore per la transazione fallita, e quindi permetteva di ritirare il denaro regolarmente.

Il tutto ha avuto inizio nel novembre del 2016, ma Qisheng non è stato scoperto fino a Gennaio 2018, dopo 1.355 prelievi. Solo allora la banca ha scoperto il codice nel sistema ed ha denunciato il tutto alle autorità.

L'aspetto ancora più sorprendente dell'intera vicenda è rappresentato dal fatto che la banca ha abbandonato il caso quando ha scoperto che dietro tutto c'era Qisheng, il quale si è giustificato dicendo che stava testando il sistema di sicurezza della banca.

I tribunali però hanno rifiutato le giustificazioni ed ora l'uomo rischia fino a 10 anni e mezzo di reclusione.