Una gigantesca Luna 'travolge' le Canarie, ma è un'incredibile illusione

Alcune fortunate persone che si trovavano alle Canarie sono state "travolte" da una gigantesca Luna. Nessun pericolo, si tratta semplicemente di un'incredibile illusione già molto nota in astronomia. Vederla in azione in questo modo, però, crea un'atmosfera da film, anche se non c'è alcun effetto speciale e il video è vero.

In particolare, come riportato anche dai colleghi del Business Insider e scritto sul sito della NASA, un gruppo di turisti stava camminando sulla cresta del monte Teide, un vulcano delle isole Canarie, quando si sono ritrovati "oscurati" da una gigantesca Luna. Ovviamente, i presenti non potevano credere ai loro occhi e hanno girato il video che potete vedere qui sopra. Quest'ultimo è ripreso da un telescopio lontano circa 16 chilometri dalle persone che si vedono e probabilmente queste ultime non sono nemmeno riuscite a vedere lo "spettacolo" in questo modo.

Infatti, nel sito dell'Astronomy Picture of the Day (Apod) della NASA viene spiegato che in realtà è tutto frutto di un'illusione ottica e nel video stiamo semplicemente vedendo la rotazione del nostro Pianeta. "Quella che si sta muovendo è per la maggior parte la Terra, la cui rotazione causa la lenta scomparsa della Luna dietro il monte Teide", ha precisato un portavoce del team che ha girato il video. Da segnalare anche il fatto che il video non è in time-lapse, ma quella che si può vedere è la vera velocità a cui la Luna stava tramontando. Questo fenomeno viene chiamato in astronomia "illusione lunare" e si può verificare quando la Luna si avvicina all'orizzonte.