Una GoPro affronta la lava, la immortala in un video e sopravvive!

Erik Storm, proprietario di Kilauea EcoGuides nelle Hawaii, ha potuto testare in modo piuttosto brusco la resistenza della sua GoPro. Durante un’uscita, Storm ha deciso di piazzare la sua GoPro in un crepaccio per riprendere il flusso della lava ma poco dopo l’action cam è stata travolta dal flusso di lava che l'ha ricoperta completamente. Storm è comunque riuscito a recuperarla, nonostante fosse convinto che la telecamera fosse ormai distrutta. Giunto a casa e dopo molto olio di gomito lavorando con lo scalpello, la GoPro nella lava si è poi solidificata in un blocco unico di roccia, Storm ha notato che il LED del Wi-Fi lampeggiava ancora. Rimossa la scheda SD, Storm ha constatato con grande sorpresa che l'action cam ha registrato tutto.

Ovviamente la GoPro presenta evidenti segni esteriori di deterioramento, ma è comunque sorprendente come sia riuscita a sopravvivere e a garantire riprese anche fino all'ultimo secondo.