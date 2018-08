Una misteriosa voragine ha 'risucchiato' tutta l'acqua di una laguna messicana (video)

Dobbiamo ammetterlo: ultimamente ne stanno succedendo di tutti i colori in campo scientifico. In particolare, la notizia che arriva oggi ha lasciato basiti anche noi: in Messico, una laguna è stata letteralmente cancellata per via della comparsa di una misteriosa voragine, che ha "risucchiato tutta l'acqua". No, non stiamo scherzando.

Il tutto è successo nella laguna di ChakanBakan, che si trova in Quintana Roo, Messico. Ebbene, qualche giorno fa, in un giorno apparentemente tranquillo, gli abitanti della zona si sono accorti che l'acqua della laguna stava pian piano sparendo, con del terreno che prima era sott'acqua che ora si trova in superficie. In pochi giorni, la laguna ha perso la maggior parte della sua estensione e ora, come potete vedere dal video qui sopra, è essenzialmente ridotta a un piccolo specchio d'acqua.

Si tratta della prima volta che succede qualcosa di simile in quella zona, con gli esperti che credono si tratti di un fenomeno denominato xuch, che finora difficilmente si è visto in azione. In parole povere, questo fenomeno si viene a creare quando gli strati sotterranei sono particolarmente flessibili e si rompono. In questo caso, nella zona della laguna c'erano tre doline carsiche (conche chiuse), che stando alle prime ricostruzioni avrebbero "risucchiato" l'acqua.

Ovviamente gli abitanti della zona sono molto preoccupati e la fauna selvatica (coccodrilli e molto altro) ha dovuto trovare un altro habitat. Secondo le ultime indiscrezioni, la conformazione del terreno farebbe pensare che il tutto possa verificarsi in futuro anche nelle zone di Xcalak, Holbox e Bacalar. Tuttavia, secondo gli esperti, la laguna potrebbe tornare alle sue origini una volta che tutta l'acqua sarà scomparsa, con gli strati sotterranei che dovrebbero lentamente tornare al loro posto.

Qui sotto potete vedere alcune immagini condivise su Twitter da un residente, mentre qui sopra potete vedere il servizio di una TV locale. La notizia è stata riportata anche da Motherboard USA e HuffingtonPost Messico, che ha anche realizzato un video in merito, che potete vedere qui sotto.