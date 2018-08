Una nuova app da uno sviluppatore di Assassin's Creed vi incoraggia a stare a letto

Un'app che incoraggia le persone a stare a letto. Può sembrare alquanto strano, ma questa è la nuova invenzione di uno sviluppatore di Assassin's Creed. Ovviamente, le intenzioni sono buone. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

In particolare, stiamo parlando dell'applicazione #SelfCare, una sorta di videogioco che vi incoraggia a utilizzarlo mentre siete a letto. No, non siamo impazziti, ma semplicemente la software house Tru Luv, fondata da Brie Code (ex sviluppatore di Assassin's Creed) e Eve Thomas (scrittore), vi aiuterà a mettere in atto una serie di esercizi di respirazione e simili. L'obiettivo è quello di far riflettere l'utente sui propri reali bisogni, farlo "rallentare" dalla complessa vita del mondo odierno e aiutarlo nel prendersi cura di sé stesso.

Parlando ai colleghi di The Verge, Code ha dichiarato: "Il mondo sembra sempre più incerto. [...] Stiamo affrontando il riscaldamento globale, l'automazione di intere industrie e un crescente movimento fascista. [...] Sto lottando per il cambiamento nel mio settore e voglio stare al meglio. [...] Voglio essere calmo e chiaro riguardo i miei obiettivi ... Forse possiamo aiutare alcune persone a sentirsi un po' più forti e pronte ad alzarsi dal letto e ad affrontare le loro giornate".

Interessante anche il fatto che l'ex sviluppatore di Assassin's Creed ritenga che le persone dovrebbero limitare l'uso di app stressanti, in modo da non essere bombardate da "notizie negative". Insomma, un intento veramente nobile, che tenta di utilizzare la gamification per migliorare la vita delle persone.



Per il momento l'applicazione è disponibile solamente per iOS ed è scaricabile gratuitamente tramite l'App Store.