Una nuova estensione per Chrome verifica se le vostre password sono state rubate

Google ha rilasciato Password Checkup, un add-on che verifica automaticamente se le nostre password sono ancora sicure o se sono già state violate. Questo dopo che gli ultimi leak avevano rivelato come i dati personali, le email e le password di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo fossero completamente compromesse.

Collection #1 si era presentato come un problema senza precedenti, la consapevolezza, per la prima volta, dell'esistenza di liste con i dati d'accesso di centinaia di milioni di profili utente. Poi la questione aveva assunto toni ancora più tragici, con la notizia dell'esistenza di altre collezioni di dati trafficati, e quindi, la loro recente pubblicazione online.

Così Google ha deciso di costruire uno strumento semplice e utile per consentire alle persone di verificare la sicurezza delle loro credenziali. Installato l'add-on Password Checkup Google riceve le credenziali dei nostri account in forma criptata, non potendo dunque accedere alle nostre informazioni personali.

Ciclicamente l'add-on verifica l'eventuale presenza delle nostre combinazioni email-password all'interno dei database che raccolgono i leak noti al pubblico. In caso la nostra password finisse in uno di questi elenchi, un avviso ci inviterà a cambiarla.

Una soluzione utile, che vi può aiutare a tenere alta la guardia. Link per il download in fonte.