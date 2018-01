Una nuova foto dal set di Arrow conferma il ritorno di un personaggio

, che nella serie TVinterpreta(aka Arsenal), è pronto a tornare nella famosa serie tv basata sul fumetto dell'universo DC e trasmessa negli Stati Uniti da The CW.

La notizia conferma quello che era già emerso in precedenza, ovvero che la sesta stagione di Arrow è stata una stagione caratterizzata da molti ritorni, iniziati con Wila Holland, la popolare attrice inglese che è tornata ad interpretare Thea. Anche i villain Caydan James e Vigilante sono tornati a Star City per continuare la loro guerra contro Green Arrow.

Adesso è il turno di Haynes, che nella seconda metà della stagione tornerà ad interpretare Roy Harper.

A rivelarlo lo stesso attore, che già dallo scorso mese di settembre attraverso i propri canali ufficiali social aveva lasciato intendere un possibile ritorno, che è stato confermato successivamente dalla fotografia pubblicata su Instagram e trovate in calce, in cui è raffigurato insieme a resto del cast, con tanto di didascalia in cui annuncia di essere "tornato di nuovo".

Haynes è stato uno egli attori principali delle prime quattro stagioni della serie tv, insieme a Stephen Amell, Willa Holland, Emily Bett Rickards, e David Ramsey.

Non sappiamo se il ritorno nella seconda metà di stagione avverrà già dalla premiere, prevista per il prossimo 18 Gennaio, o meno.

In Italia la serie tv è trasmessa da Mediaset, sul canale Premium Action, in prima assoluta dal prossimo 5 Febbraio.