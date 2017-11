Una piccola azienda italiana di cybersicurezza ha scoperto una falla su Tor

Un’azienda italiana specializzata nella sicurezza informatica ha recentemente scoperto unasu, il sistema più usato al mondo per navigare e comunicare in forma anonima via web.

La vulnerabilità è stata trovata da Filippo Cavallarin, 35anni, amministratore delegato di We are Segment, piccola azienda specializzata nella sicurezza informatica. Nello specifico è stata identificata una vulnerabilità nel software, poi rinominata “TorMoil”, che permette a terze parti di risalire all’identità dell’utente, vanificando così i vantaggi del sistema Tor.

Tor (The Onion Router) è un sistema di comunicazione anonima per Internet basato sulla seconda generazione del protocollo di rete di onion routing. Tramite l'utilizzo di Tor è molto più difficile tracciare l'attività Internet dell'utente. Per questo motivo l'uso di Tor è finalizzato a proteggere la privacy degli utenti, la loro libertà e la possibilità di condurre delle comunicazioni private senza il rischio di essere monitorate.

Questa vulnerabilità è riscontrabile solo dagli utenti che utilizzano i sistemi operativi macOS e Linux. La piccola azienda italiana, non ha sfruttato la falla in nessun modo e l’ha invece segnalata allo staff di Tor, con base in California, che ha ammesso la presenza della vulnerabilità facendo sapere di essere già al lavoro per rimediare.