Una presunta foto di iPhone 9 conferma una nuova fotocamera posteriore?

Manca ormai un mese alla presentazione del nuovo iPhone di Apple e, con il passare delle ore, continuano ad emergere indicazioni su quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del nuovo Melafonino della compagnia di Cupertino. Quest'oggi dal web è emersa una foto che raffigurerebbe l'iPhone 9, e proveniente direttamente dalla fabbrica.

L'immagine è stata pubblicata su / Leaks, da sempre affidabile su tutto quanto concerne il mondo degli smartphone, e che spesso ha anticipato le mosse dei produttori.

Il sito sostiene che iPhone 9 sarà disponibile a "prezzi accessibili" e, come vi mostriamo nell'immagine presente in calce, dovrebbe includere un sensore fotografico posteriore più grande, suggerendo che probabilmente Apple punterà ancora una volta sul potenziamento del comparto fotografico come uno dei focus principali che dovranno spingere le vendite del dispositivo. Al momento sulla tecnologia fotografica che sarà presente al suo interno non sono disponibili informazioni, ma sarà senza dubbio interessante capire che tipo di migliorie introdurrà la compagnia di Tim Cook.

Come sempre, non possiamo garantirvi che la fotografia sia autentica, e per questo vi invitiamo a prenderla con le pinze. Sembra anche che Apple abbia spostato la posizione del flash, che ora p presente sotto alla lente e non più al lato. Tale configurazione è già presente da tempo su iPhone X.

La notizia arriva a qualche ora di distanza da quella riguardante la versione dual sim, che dovrebbe essere esclusiva della Cina.