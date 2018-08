Una RTX 2080 in cambio di una vecchia FX5200 del 2003, l'incredibile concorso in Cina

Quanti di voi conservano il vecchio hardware ormai caduto in disuso o obsoleto? Molto spesso, acquistando nuove componenti, quelle vecchie vengono vendute, o vengono utilizzate come muletto fino al termine del loro ciclo di vita.

L'iniziativa che vede protagonista Galax però, e che mette in palio una nuova GPU di NVIDIA, potrebbe portare una bella sorpresa a chi conserva le vecchie componenti. L’azienda asiatica ha infatti indetto un concorso che permette di vincere una GPU top di gamma di NVIDIA nuova fiammante, il cui nome non viene precisato, vista l’assoluta segretezza intorno alle prossime schede video. Stiamo parlando comunque di un modello di fascia alta, probabile quindi si tratti della prossima RTX 2080, anche questo un nome non ancora confermato ma molto probabile. Per partecipare, basta possedere una Galaxy FX5200, uscita ormai nel lontano 2003, ed essere residenti in Cina. Le possibilità di vincere sono poche, ma si tratta comunque di un concorso curioso e con un premio molto importante, confinato purtroppo al solo mercato cinese.

Ricordiamo che le nuove GeForce dovrebbero essere presentate il 20 agosto e saranno basate sulla nuova architettura Turing, svelata da NVIDIA pochi giorni fa e caratterizzata dalle nuove tecnologie di rendering ibrido, che migliorano la qualità di immagine attraverso la combinazione di rasterizzazione e Ray Tracing.