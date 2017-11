Una stella esplode, sopravvive ed esplode nuovamente dopo 60 anni

Un articolo pubblicato su Nature mette in discussione quello che conosciamo sulla morte di una stella dopo che un gruppo di astronomi ne ha identificata una che ènel giro di 60 anni. La luce emessa dall'ultimo evento è stata analizzata per capire la velocità e la composizione chimica del materiale emesso nell'esplosione.

Il tutto è cominciato quando il team internazionale di astronomi della Palomar Transient Factory ha identificato un'esplosione di una stella nel mese di settembre 2014: secondo l'analisi si trattava si una supernova di tipo II-P che avviene quando la parte interna della stella collassa perché non riesce a sostenere l'attrazione gravitazionale dovuta alla massa accumulata nel suo centro.

L'evento sembrava ricadere nel normale ciclo di vita di una stella, quando esplode e rilascia nello spazio circostante il proprio materiale, rimanendo luminosa per un certo periodo prima di diventare fioca. Solitamente la supernova rimane luminosa per circa 100 giorni, ma quella che è stata denominata iPTF14hls ha continuato a brillare per ben 600 giorni. Il fatto era così inusuale che il gruppo di astronomi ha cominciato a cercare altri dati in vecchi database, scoprendo che nello stesso identico punto era stata identificata una supernova nel 1954.

Dunque la stella era già esplosa nel 1954 rilasciando materiale esterno nello spazio, ma era riuscita a sopravvivere per poi esplodere nuovamente nel 2014. L'evento è davvero inusuale e costringe la comunità scientifica ad allargare la propria classificazione delle esplosioni supernova.

Se siete curiosi di capire cosa rimane di una stella dopo un'esplosione supernova vi rimandiamo a questa foto scattata dal telescopio spaziale Hubble.