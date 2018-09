Una tastiera indossabile per velocizzare l'input tramite VR

La realtà virtuale si sta ormai diffondendo in molti altri campi al di fuori di quello ludico, a testimonianza del fatto che ad oggi si punti ancora molto su questa tecnologia. Uno dei punti a sfavore riguarda sicuramente le modalità di input. Una nuova periferica potrebbe semplificare queste meccaniche. Trovate In calce alla news un video che la riprende in funzione.

Spesso le applicazioni sviluppate per ambiente VR sono volutamente semplificate, richiedendo l'uso di un paio di tasti, di certo non ai livelli di interazione che si possono avere con un Pad Playstation o Xbox. Eppure un'azienda si è mossa in favore di una migliore fruizione della tecnologia VR.

Tap Systems, questo il nome della compagnia, ha creato un dispositivo chiamato "Tap Wearable Keyboard and Mouse device" . Il device si collega al visore tramite Bluetooth e permette di poter puntare, cliccare e digitare parole in maniera più semplice rispetto all'utilizzo di mouse e tastiera. Il dispositivo funziona tramite "tap" eseguiti dall'utente su di una superficie. Ad un numero diverso di tap si associano più funzioni. Ad esempio toccare una superficie con il pollice genererà la lettera A, e così via. ovviamente le combinazioni sembrano limitate, essendo solamente 5 i sensori. Tuttavia la compagnia pare abbia fornito un tool attraverso il quale aiutare gli utenti e spiegare tutte le funzionalità e combinazioni possibili per interfacciarsi meglio con la periferica. Attualmente il "Tab Wearable Keyboard and Mouse" è compatibile con Microsoft Mixed Reality e visori come quello sviluppato da HTC, l'HTC Vine.

"Sono stati compiuti notevoli sforzi per portare la produttività desktop e gli strumenti di comunicazione in ambienti immersivi. Fino ad ora i metodi di input disponibili hanno reso questi sistemi difficili da utilizzare. Con Tap, gli utenti possono, per la prima volta, raccogliere i vantaggi della realtà aumentata in ambienti di lavoro senza essere rallentati dall'ingombrante tecnologie di input. Questo è un punto di svolta a favore dell'adozione di sistemi VR/MR per aziende, per le comunicazioni, la produttività ed il social networking." Ha dichiarato Dovid Schick, CEO e Co-Founder di Tap Systems.

E' disponibile in calce un video nel quale viene mostrata la periferica in funzione.