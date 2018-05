Una vettura a guida autonoma di Waymo è stata vittima di un incidente in Arizona, il video

Non si può certo dire che l'ultimo periodo sia stato fortunato per le vetture a guida autonoma. Dopo quello di Uber, oggi ci arriva la notizia che una macchina a guida autonoma di Waymo è stata coinvolta in un incidente a Chandler nella giornata di ieri.

La notizia è stata battuta poco fa da ABC 15 News, che ha anche condiviso il filmato che vi proponiamo in apertura in cui si può vedere un altro veicolo che, sbandando ed uscendo dalla propria corsia, colpisce la Chrysler Pacifica Hybrid su cui era attivata la modalità autonoma.

Dalle prime analisi effettuate, risulterebbe che la macchina di Waymo avrebbe poche colpe nell'incidente, ed anche il video parla chiaro. La berlina Honda, infatti, sembra chiaramente invadere la corsia opposta a causa di una brusca sterzata del conducente, il quale a sua volta ha evitato l'incidente con un altro veicolo.

A tal proposito è quanto mai esplicativa la nota diffusa da Waymo, in cui la compagnia sottolinea che "mentre stavamo testando un veicolo a guida autonoma a Chandler, in Arizona, un'altra vettura che stava viaggiando sulla corsia opposta ha colpito il minivan. Nonostante ciò, rimaniamo focalizzati sulla nostra missione, attraverso cui cerchiamo di rendere le strade quanto più sicure possibili. In questo momento siamo molto preoccupati per la sicurezza del nostro collaudatore a cui gli auguriamo una pronta ripresa".

L'operatore, fortunatamente, ha subito delle lesioni lievi provocate dalla collisione.