Under Armour progetta le tute speziali depressurizzate per Virgin Galactic

Virgin Galactic, una delle compagnie più importanti ed attive nel mercato del turismo spaziale, ha annunciato di aver firmato una partnership con il popolare brand specializzato in abbigliamento sportivo Under Armour per il design e la produzione delle tute spaziali che verranno utilizzate sui propri velivoli.

L'intera partnership però non interessa solo gli astronauti o coloro che andranno nello spazio, ma anche l'intero staff di Virgin Galactic, compresi i reggimenti d'addestramento e gli scienziati.

Lo stile però sarà diverso rispetto alle tute spaziali convenzionali. La compagnia di Richard Branson, tramite una dichiarazione diffusa da un portavoce ha fatto sapere che il design delle tute riprenderà uno stile moderno e non saranno pressurizzate, in quanto lo saranno le cabine della sonda. Tutto ciò quindi non richiede la produzione di tute pressurizzate dal momento che non ce n'è bisogno.

I benefici per gli astronauti saranno importanti ed indosseranno tute meno ingombranti e pesanti, il cui design però ancora non è stato reso noto. Il portavoce ha infatti affermato che il vestiario riprenderà piuttosto quelle dei componenti dello staff aereo e delle navicelle spaziali, che non richiedono capi protettivi particolari. Si tratta di una notizia estremamente importante in quanto Virgin Galactic punta ai voli commerciali con gli esseri umani.

Virgin allo stato attuale sta effettuando dei voli di prova, e le tute spaziali targate Under Armour saranno svelate in occasione dei primi voli commerciali, che dovrebbero tenersi entro la fine dell'anno.

Under Armour si occuperà anche dell'addestramento fisico degli astronauti e coloro che andranno nello spazio.