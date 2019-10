Under Armour ha progettato delle spettacolari tute spaziali per Virgin Galactic

Dopo l'annuncio delle tute spaziali della NASA, che indosseranno gli astronauti del Project Artemis e saranno utilizzate sulla Luna e Marte, anche Virgin Galactic ha mostrato le tute per i passeggeri che utilizzeranno i propri voli. La società di Richard Branson si è affidata a Under Armour per la progettazione ed il design.

Come vi mostriamo nella fotografia in calce, il timbro di Under Armour è riconoscibile da subito e non è un caso che le tute somiglino ad un tipico abbigliamento sportivo in vendita sul sito di UA. Per il tessuto è stata scelta la texture UA RUSH a base minerale che contribuirà alla regolazione della temperatura e la gestione del sudore.

La tuta spaziale è aderente e completamente blu, con delle finiture dorate che ispirate ai raggi solari. Secondo Under Armour, ogni unità è stata sottoposta a dei rigorosi test con piloti, ingegneri, medici ed istruttori di astronauti, ed include delle caratteristiche uniche come un sistema di comunicazione integrato ed una vasta gamma di tasche. E' anche presente all'interno della giacca una tasca trasparente per inserire la foto di una persona cara. Su ogni abito è anche stata integrata una toppa rimovibile per personalizzarla con la bandiera del proprio paese.

UA ha anche progettato un paio di stivali abbinati ispirati alle calzature dei conducenti di auto da corsa, ed infatti sono leggeri e non ingombranti come quelli "classici" degli astronauti.