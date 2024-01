Qual è stata l'unica astronauta ad aver celebrato Star Trek nello Spazio?

Star Trek viene considerata da molti una delle serie televisive di fantascienza più importanti della storia. Non ha solo previsto molte tecnologie del futuro, ha anche anticipato diversi temi chiave di cui si sarebbe ampiamente parlato negli anni a venire.

Per quanto abbia contribuito a diffondere alcuni concetti complessi della fisica, come le singolarità e i paradossi spazio temporali, nella coscienza collettiva, gran parte del suo merito è stato quello di aver rappresentato un'umanità progredita molto differente rispetto a quella presente negli Stati Uniti all'epoca della sua produzione. Basta infatti pensare alla presenza in plancia di un'astronauta di colore e di un russo per capire come l'autore della serie, Gene Roddenberry, fosse avanti anni luce rispetto alla situazione socio politica degli anni della guerra fredda.

Anche negli anni successivi, con la messa in onda della serie "The Next Generation", Star Trek si dimostrò capace di descrivere in maniera particolarmente lucida il progresso della scienza come del rapporto uomo-macchina, tramite la comparsa di personaggi come Data, guadagnando ancora più successo di pubblico - un successo che dura ancora oggi.

Non è infatti un caso se dopo tanti anni la gente continua a chiedersi "quando esce il prossimo film o la prossima serie della saga", in un'attesa continua che sembra prossima alla fine (ecco cosa sappiamo di nuovo: il nuovo film di Star Trek sarà ambientato decenni prima di Spock e Kirk). Tuttavia, per quanto Star Trek venga costantemente celebrato, è pur vero che le agenzie spaziali, in particolare la NASA, non hanno mai fatto nulla di concreto per celebrare la serie. Un controsenso, considerando come nel primo film uscito al cinema Gene Roddenberry decise volontariamente di rendere omaggio alla NASA tramite un personaggio molto importante.

Bisogna anche ricordare che non tutti gli astronauti si sono dimostrati così freddi nei confronti della serie televisiva. Mae Carol Jemison, la prima astronauta afroamericana, decise per esempio di rendere omaggio alla serie - meritevole di aver dato la possibilità a un'attrice di colore di divenire una delle protagoniste - interpretando un personaggio in un episodio di Star Trek: The Next Generation. Neanche lei poté in ogni caso fare molto mentre era in servizio per celebrare la serie.

In verità, l'unica astronauta ad aver reso ufficialmente omaggio a Star Trek mentre era nello Spazio è davvero insospettabile, non essendo neppure americana e avendo scelto indipendentemente dalle agenzie di celebrare la serie. Si sta parlando della nostra Samantha Cristoforetti!

L'astronauta italiana ha dichiarato diverse volte di essere stata una grande appassionata della serie e per questa ragione ha deciso di indossare una delle uniformi proveniente dalla serie Star Trek: Voyager in una delle sue prime missioni sulla ISS, nell'aprile del 2015.

L'evento fu molto gradito dagli appassionati di tutto il mondo, con la Cristoforetti che pubblicò una sua foto su Twitter vestita come la comandante dell'astronave Voyager.

Il legame fra questa serie e l'esplorazione spaziale si è spinto definitivamente oltre quando l'attore che interpretava il Capitano Kirk, William Shatner, è divenuto nel corso del 2021 l'essere umano più anziano ad essere mai andato nello Spazio, per una campagna pubblicitaria dell'allora neonata compagnia turistica spaziale Blue Origin. Shatner aveva 90 anni quando è salito nello Spazio e ha definito l'esperienza magnifica e terrorizzante, al tempo stesso.