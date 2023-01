Ecco l'unica biblioteca esistente a Lampedusa: è gestita in maniera davvero 'strana'

Nonostante la magnifica biblioteca a forma di libro di Dubai sia unica al mondo, anche la biblioteca di Lampedusa è letteralmente una piccola opera d'arte, ed è molto diversa e insolita rispetto a quelle alle quali noi tutti siamo abituati.

Lungo il corso principale della piccola isola di Lampedusa, fra infrastrutture basse e dai colori chiari, ciò che spezza la monotonia è un edificio ricoperto da un murale realizzato con colori molto accesi. Stiamo parlando della piccola e unica biblioteca dell'isola, nata grazie ad un progetto del 2012 coordinato dell'associazione svizzera IBBY che promuove la lettura in vari paesi del mondo.

La biblioteca vera e propria fu inaugurata solo di recente nel 2017 e ha rappresentato la svolta fra gli abitanti di Lampedusa, in particolar modo per i bambini e i ragazzi dell'isola. Si tratta di un piccolo gioiello in un luogo che fino a qualche anno fa non aveva mai visto né una biblioteca né una libreria. Tuttavia a quanto pare, risulta essere particolarmente insolita rispetto a quelle alle quali siamo abituati.

"Noi siamo l’incubo dei bibliotecari e delle bibliotecarie. Se uno di loro entrasse qui, nei primi dieci minuti ci guarderebbe con disprezzo", afferma ridendo Paola La Rosa, che insieme ad Anna Sardone è stata una delle fondatrici della biblioteca: oggi entrambe ne coordinano le attività. Ciò che infatti risulta singolare, è la sua gestione.



Ad esempio, non solo nessuno sa con precisione quanti libri siano presenti nel catalogo, ma come racconta La Rosa: "Entrando c’è sempre rumore, casino. Ah, e nessuno ha idea di dove esattamente siano i libri: cioè, solo noi lo sappiamo, diciamo così".

Così come le biciclette all’interno della biblioteca in Olanda, anche tale luogo ha inoltre una particolarità come affermano le menti dietro il progetto: "Un’altra cosa che farebbe venire i brividi ai bibliotecari: non abbiamo mai fatto alcuno sforzo per recuperare libri dati in prestito." Difatti secondo le fondatrici, in un'isola in cui non esiste una libreria, il fatto che i libri circolino e si fermino in qualche casa va benissimo, dimostrando una mentalità decisamente innovativa e probabilmente vincente.