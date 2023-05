Questa è l'unica pianta al mondo ad avere questa peculiarità che ha stupito la scienza

Il Triphyophyllum peltatum è una pianta importante per la scienza e per la medicina grazie a tutta una serie di proprietà benefiche, utili contro il cancro fino alle infezioni. Recentemente, però, gli addetti ai lavori hanno scoperto una cosa particolare a riguardo: nelle giuste condizioni, questo vegetale inizia a mangiare la carne.

Il Triphyophyllum peltatum può adattarsi alle carenze di cibo e diventare carnivoro, predando piccoli insetti. Questa è l'unica pianta conosciuta al mondo che può farlo (come questa che si trova sottoterra). Oltre a ciò, il vegetale ha mostrato numerosi potenziali contro una serie di malattie croniche, e persino tumori, attraverso l'inibizione dei fattori di segnalazione, rendendo la pianta notevolmente importante per la ricerca.

Si tratta di un vegetale molto versatile: pensate che in tenera età la pianta sviluppa foglie normali, che possono poi trasformarsi in trappole adesive man mano che crescono. Non sempre vengono create queste "trappole carnivore" e gli scienziati erano curiosi di capire il perché. Il T. peltatum è molto difficile da coltivare, così gli addetti ai lavori si sono diretti al giardino botanico di Würzburg.

La pianta è cresciuta bene... ma poi il team ha deciso di complicargli la vita: "l'abbiamo esposta a diversi fattori di stress, comprese le carenze di vari nutrienti, e studiato la sua risposta. Solo in un caso siamo stati in grado di osservare la formazione di trappole: nel caso di una mancanza di fosforo", ha affermato Traud Winkelmann, autore dello studio, in una dichiarazione.

Poiché nel suo ambiente naturale - l'Africa occidentale - il vegetale può avere carenze di nutrienti, si è evoluta per guadagnarli in modi alternativi.