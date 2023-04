Ecco a voi le uniche foto mai scattate della superfice di Venere

Sappiamo che Venere è un pianeta infernale. Mentre abbiamo numerosi reperti provenienti da Marte, che è il secondo mondo più studiato dall'umanità (al primo posto ovviamente abbiamo la Terra), del "gemello di Gaia" abbiamo solo una manciata di foto che si contano sulle dita di una mano.

Non è solo per una mancanza di "voglia" di studiare un pianeta che non potrebbe mai avere vita sulla sua superfice (nonostante forse possa trovarsi nelle sue nuvole), ma anche e soprattutto perché Venere non è un pianeta facile da fotografare. Oltre ad essere avvolto da una spessa coltre di nuvole, che si estende per 20 chilometri, quest'ultime si trovano all'interno di uno strato di foschia più grande, che si estende forse fino a 90 chilometri.

C'è un vero e proprio scudo di nubi che avvolge il mondo infernale ed è praticamente impossibile studiarlo dall'orbita. Sarebbe possibile studiare il corpo celeste direttamente dalla sua superficie? Anche questo è molto difficile. L'atmosfera dell'astro è pesante, con una pressione 93 volte superiore a quella che sperimentiamo al livello del mare qui sulla Terra.

Senza contare che la temperatura è abbastanza alta da fondere il piombo e per questo motivo un lander potrebbe durare solo qualche minuto. L'Unione Sovietica ha cercato di farlo: dopo 7 missioni prima di questa, il primo vero successo avviene nel 1970, quando Venera 7 atterrò dolcemente sul mondo e funzionò per ben 23 minuti prima di spegnersi per sempre.

Qui potrete vedere tutte le foto.

Due anni dopo atterrò anche Venera 8, poi nel 1975 Venera 9 e 10 che fotografarono la superficie. Infine, Venera 13 e 14 nel 1982 mostrarono le prime vedute del pianeta a colori con una superficie color ruggine scura sotto un cielo opprimente giallo/arancione. Nonostante nessuno ci abbia mai riprovato, la missione DAVINCI della NASA che dovrebbe essere lanciata nel 2029 e atterrare nel 2031 potrebbe mostrare - dopo decenni - le prime foto di Venere.