I lemuri? Ballano e cantano davvero, sono gli unici mammiferi a farlo oltre noi!

Ricordate Re Julien, il lemure un po' pazzo del film "Madagascar"? Il suo personaggio è diventato uno dei più iconici mai prodotti della Dreamworks, visto che adorava ballare e aveva un'incredibile passione per la musica. Queste sue capacità non sono solo fantasia, ma ispirate alla realtà.

All'epoca dell'uscita del film, nel 2005, Re Julien sorprese tantissimo gli spettatori, non solo per la sua espressività ma anche per via dei sottili doppi sensi e delle allusioni sessuali che colmavano la sua canzone preferita, ovvero "Mi piace se ti muovi" .

Per quanto è divenuto famoso e facilmente riconoscibile, tuttavia non sono in molti a sapere che il suo strambo comportamento è ispirato a due specie di lemuri realmente esistenti in Madagascar.

Dal punto di vista strettamente morfologico, Re Julien è un Lemur catta, noto alla scienza anche come lemure con la coda ad anelli o katta, una delle specie più diffuse e famose del Madagascar. I katta sono primati abbastanza irrequieti, che alzano la propria coda quando corrono a quattro zampe, e sono famosi anche per le loro strambe abitudini sessuali.

Proprio come Re Julien in una scena del film, i katta di sesso maschile amano circondarsi di femmine e per risultare più affine ai loro gusti producono una sostanza chimica, simile ai feromoni. Questa sostanza risulta essere abbastanza puzzolente al nostro naso, ma i katta la utilizzano come una sorta di profumo e di invito sessuale.

Più un esemplare puzza, più risulta attraente e nel caso in cui due maschi si contendona le stesse femmine, prima di venire alle mani effettuano una vera e propria gara di puzze, continuando ad emettere ingenti quantità di questa sostanza finche uno non cede.

La seconda specie a cui si sono ispirati gli sceneggiatori della Dreamworks per immaginare Re Julien è invece il lemure Indri indri, che ha una proprietà alquanto particolare.

A differenza di tutti gli altri mammiferi presenti sulla Terra, escluso l'uomo, l'Indri ha un incredibile senso del ritmo, che gli è utile per emettere versi e cantare. Le scene di canto e di ballo che sono presenti nel film di Madagascar sono quindi un chiaro riferimento alle capacità musicali di queste creature, che hanno un ritmo del tutto equiparabile a quello umano.

Cosa ha spinto questi lemuri a inventare la musica? Secondo i biologi dell'Università di Torino, che hanno seguito per 12 anni questa specie, probabilmente è stata la necessità di comunicare a distanza e di riconoscersi a vicenda, soprattutto quando non era possibile utilizzare la vista.

È anche possibile che alcune forme di canto servano per consolidare i propri rapporti familiari, come anche per attrarre le femmine e intimorire i maschi, ma visto che in media ogni esemplare canta insieme ai parenti in duetti e cori coordinati, diverse volte al giorno, può darsi che cantano anche per puro piacere o per tramandarsi i "pezzi migliori".

Gli scienziati sono ora impegnati a comprendere meglio questo comportamento e sono intenzionati a proteggere anche i territori in cui vivono, sempre più colpiti dalla deforestazione selvaggia.

A proposito di lemuri, qualche anno fa i paleontologi hanno trovato la specie più grande ad essere mai esistita. Aveva le dimensioni di un essere umano e faceva parte del gruppo dei lemuri giganti, che si sono estinti con l'arrivo dell'uomo.