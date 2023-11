Gli unici vertebrati a vivere così in alto (6700m) si trovano su questo vulcano

Sulla cima di alcuni vulcani innevati delle Ande vivono dei piccoli mammiferi, ad un'altitudine difficilmente raggiunta da qualsiasi altro vertebrato. Gli scienziati hanno analizzato i reperti mummificati di roditori del genere Phyllotis, confermando la loro presenza in passato ma anche in tempi moderni.

"Le mummie di topi sono state trovate occasionalmente vicino a strutture cerimoniali Inca, nei pressi delle cime di diversi vulcani delle Ande," spiegano i ricercatori di un nuovo studio. "È possibile che questi animali fossero usati persino nei rituali sacrificali."

Ma non è tutto, perché durante la datazione di alcuni reperti, il team ha scoperto che gli ultimi esemplari risalivano solo a qualche secolo fa; troppo recenti per essere stati trasportati dagli Inca.

Sembra dunque che questi topi dall'orecchio a foglia (Phyllotis vaccarum) abbiano avuto una permanenza indipendente in questi ambienti estremi. In particolare, un gruppo di ricercatori nel 2013 scalò il Monte Llullaillaco - al confine tra Cile ed Argentina - avvistando uno di questi roditori correre su un campo innevato, ad un'altezza record di 6205 metri. Il team è ritornato nel 2020, catturando diversi topolini sulla cima del vulcano, oltre i 6700 metri.

A quest'altitudine la scarsità dell'ossigeno (circa il 40% rispetto al livello del mare) impedisce persino alle piante di sopravvivere sul vulcano, il che rende la scoperta ancora più affascinante. "Un tempo si riteneva che queste elevazioni fossero completamente inabitabili per i mammiferi," affermano gli scienziati.

Tra i biologi, c'è ora chi vuole inserire i topolini nella lista dei cosiddetti "estremofili", un gruppo di organismi capaci di vivere in condizioni per l'appunto estreme, come ad esempio i tardigradi. Il prossimo mistero da svelare, sarà scoprire di cosa si cibano questi roditori.