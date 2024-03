L'unico dispositivo pieghevole su cui sta lavorando Apple è un MacBook da 20,3 pollici

Dei progetti di Apple per i dispositivi pieghevoli si parla ormai da tempo, ma una nuova indiscrezione trapelata in rete, pubblicata dall’analista Ming-Chi Kuo, riferisce che il colosso di Cupertino starebbe lavorando attivamente solo su un MacBook pieghevole.

Il lancio però sarebbe tutt’altro che vicino, ed almeno al momento i dettagli su questo progetto non sono chiari. Kuo svela solo che il dispositivo avrà uno schermo da 20,3 pollici, e la cosa certa è che questo nuovo MacBook è l’unico pieghevole di Apple con “un chiaro programma di sviluppo”, il che suggerisce che i piani emersi in precedenza per lanciare un iPhone o iPad pieghevole sono ancora piuttosto sperimentali.

"Recentemente, ho ricevuto molte domande riguardo la possibile produzione in serie di un iPhone o l'iPad pieghevole nel 2025 o nel 2026. Il mio ultimo sondaggio indica che attualmente l'unico prodotto pieghevole di Apple con un programma di sviluppo chiaro è il MacBook da 20,3 pollici, che dovrebbe entrare in produzione in serie nel 2027" si legge in un post pubblicato sull’account X.

Anche qualche giorno fa, erano emerse alcune indiscrezioni secondo cui il primo pieghevole di Apple potrebbe non essere un iPhone, e si faceva riferimento ad un “dispositivo più grande”. Tuttavia, in molti avevano ipotizzato si trattasse di un iPad, ma evidentemente non sarà così