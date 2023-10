Questo è l'unico ibrido umano conosciuto dalla scienza

La storia di "Denny" è quanto di più straordinario si possa immaginare nel campo della paleoantropologia: i suoi resti rappresentano l'unico esemplare conosciuto di ibrido di prima generazione tra un Neanderthal e un Denisovano.

Scoperta nella Caverna Denisova, situata nelle montagne dell'Altai in Siberia, questa giovane femmina vissuta circa 90.000 anni fa ci racconta una storia incredibile di incroci tra specie diverse. I suoi resti, identificati come "Denisova 11" ma affettuosamente soprannominati Denny, sono stati analizzati nel 2018, rivelando la sua straordinaria eredità genetica: una madre Neanderthal e un padre Denisovano.

Questa scoperta non solo getta luce su un passato complesso e intrecciato, ma ci mostra anche quanto fossero vicine queste specie tra loro, al punto da potersi riprodurre e dare vita a nuova prole. L'analisi del DNA di Denny ha inoltre rivelato che il padre aveva a sua volta tracce di ascendenza Neanderthal, risalenti a centinaia di generazioni prima di lui.

Questo intreccio genetico non è un caso isolato: la maggior parte delle persone viventi oggi, in particolare quelle di discendenza europea, portano ancora nel loro DNA tracce di geni Neanderthal. Anche i Denisovani hanno lasciato il loro segno genetico in alcune popolazioni del Sud-Est Asiatico, contribuendo ad adattamenti a ambienti di alta quota.

Denny, con i suoi pochi frammenti di ossa, diventa così un promemoria vivido e "umano" di un passato in cui l'ibridazione tra specie diverse non era un'eccezione, ma una parte integrante della nostra evoluzione.