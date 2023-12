Questo è l'unico mare del mondo che non tocca alcuna costa

Il Mare dei Sargassi, situato nell'Oceano Atlantico settentrionale, si distingue per essere l'unico mare al mondo senza coste. Questo mare è delimitato non da terre, ma da correnti oceaniche: la Corrente del Nord Atlantico a nord, la Corrente delle Canarie a est, la Corrente Equatoriale del Nord Atlantico a sud e la Corrente delle Antille a ovest.

Queste correnti, conosciute come giri oceanici, formano un sistema di correnti circolari oceaniche create dai venti globali e dalla rotazione della Terra, intrappolando così l'acqua all'interno di esse. Il nome del mare deriva dal suo particolare tipo di alghe, il Sargasso, una massa fluttuante di macroalghe bruno-giallastre che crea un ambiente marino unico.

Questo "bosco pluviale dorato galleggiante" funge da habitat, zona di alimentazione e riproduzione, nonché corridoio migratorio per diverse specie marine. Ad esempio, le anguille europee in pericolo di estinzione migrano in questo mare lontano per riprodursi, e varie specie di balene, come le balene e le megattere, lo attraversano durante i loro viaggi transoceanici.

Il Mare dei Sargassi è stato menzionato per la prima volta da Cristoforo Colombo nei suoi diari di spedizione del 1492. Il suo incontro con le masse di alghe galleggianti, che di solito indicano la vicinanza della terra, causò notevole preoccupazione tra il suo equipaggio. La loro nave, la Santa María, rimase bloccata nell'oceano per tre giorni a causa di condizioni senza vento (calma piatta).

L'equipaggio temeva che le alghe potessero intrappolarli e trascinarli sott'acqua, contribuendo così alla reputazione del Mare dei Sargassi come un luogo potenzialmente pericoloso e misterioso. Nonostante la sua importanza per la vita marina, il Mare dei Sargassi è minacciato dalle attività umane. Le navi danneggiano l'ambiente con una miscela di inquinamento acustico e chimico, pericoloso anche per i granchi, e le correnti che lo isolano trascinano enormi accumuli di plastica e altri detriti umani nelle sue acque.

A causa dei movimenti circolari delle giri oceaniche, la plastica converge nel Mare dei Sargassi, formando un'enorme isola di rifiuti nota come la "macchia di spazzatura dell'Atlantico Nord", stimata essere di centinaia di chilometri di dimensione e con una densità di 200.000 pezzi di rifiuti per chilometro quadrato (e non è neanche la più grande che c'è!).