In questo poco unico al mondo la lava è di colore blu, ecco perché

Per oltre 22 chilometri a East Java, in Indonesia, è possibile trovare il complesso vulcanico di Kawah Ijen. Questo luogo ha una peculiarità: al calar del sole è possibile osservare una bizzarra lava di colore blu. Un posto unico al mondo ma anche quasi inaccessibile a causa dell'aria piena di zolfo e tossica per chiunque la respiri.

La lava di questa zona è normalissima come tutte le altre rocce fuse che ci sono sulla Terra, allora perché questa è di colore blu? Il fenomeno è causato dall'abbondanza di sacche di zolfo nella roccia. Lo zolfo è un elemento chimico che viene rilasciato quando la roccia si liquefa e, durante la combustione, rilascia gas nocivi come l'anidride solforosa che crea le fiamme di questo colore.

Quando la sostanza entra in contatto con l'ossigeno si accende; ovviamente solo la superficie della roccia fusa è ricoperta di fiamme blu. L'abbondanza di zolfo nella zona fa sì che il complesso sia anche sede di una delle pochissime operazioni di estrazione effettuate a mano, mentre tutti coloro che decidono di visitare la zona, lo fanno mediante l'uso di maschere antigas.

Il fenomeno della lava di colore blu sembra è unico per il complesso vulcano di Kawah Ijen, ma ci sono state segnalazioni di "fiamme blu" in giro. Quest'ultime, pensate, sono apparse durante un incendio boschivo nel Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti, dove lo zolfo che circonda le bocche idrotermali ha preso fuoco, oppure durante un'eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii, dove sono state avvistate alcune fiamme diventare blu a causa della presenza di gas metano.