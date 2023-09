Questo è l'unico paese al mondo che non ha il fuso orario

Esiste un luogo dove il sole sorge e tramonta secondo leggi astronomiche che non hanno nulla a che fare con l'orario di lavoro o la sveglia mattutina. Qualcosa del genere esiste davvero ed è più vicino di quanto possiate pensare: si trova ai poli della Terra.

Qui, le nozioni convenzionali di giorno e notte si sfumano in un eterno crepuscolo, e l'idea di 'ora' diventa un concetto astratto piuttosto che una misura precisa. Nei mesi estivi, circa 5.000 persone, tra scienziati e personale di supporto, popolano le stazioni di ricerca in Antartide. Durante l'inverno, il numero scende a circa 1.000.

E come fanno a coordinare le loro attività quotidiane in un ambiente dove il tempo è, in un certo senso, irrilevante? Semplice, ognuno adotta il fuso orario del paese che gestisce o rifornisce la stazione di ricerca in cui si trova. Ad esempio, la Stazione Amundsen-Scott al Polo Sud opera secondo l'orario della Nuova Zelanda (nel frattempo, ecco il paese che ha più fuso orari).

La vera magia avviene nell'Artico, dove il capitano della nave ha l'ultima parola sul fuso orario. Questo ha portato a situazioni curiose in cui navi di rifornimento operano in fusi orari completamente diversi dalle navi che stanno rifornendo. In breve, ai poli della Terra, il tempo è ciò che vogliamo, un vero paradiso per chiunque abbia mai desiderato sfuggire alla tirannia dell'orologio.

Certo, ovviamente i ritardi sul luogo del lavoro non saranno tollerati per nessun motivo... e non vale neanche come scusa (forse). Ancora più complicato, invece, è il tempo sulla Luna.