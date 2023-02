In questo luogo unico al mondo puoi pedalare all'interno di un lago

Chi di voi ha voglia di pedalare all'interno di un lago? Bene, il vostro sogno può diventare realtà in questo magico luogo decisamente unico al mondo, che vale sicuramente la pena conoscere e visitare.

Ad Amsterdam c'è un parcheggio per biciclette sott'acqua e ciò non sorprende considerando l'interesse del Paese verso le due ruote. Anche la provincia di Limburgo però pone il ciclismo tra i suoi principali interessi, ed è infatti stata pioniera nello sviluppo del ciclismo ricreativo, seguita da molti altri paesi che hanno iniziato a sviluppare questa idea. In virtù di questo è stato necessario proseguire con l'innovazione, con l'obiettivo di sfruttare il ciclo-turismo per fornire esperienze uniche al mondo.

L'obiettivo principale è ovviamente quello di esaltare il paesaggio naturale, proponendolo ai ciclisti in modo del tutto nuovo e alternativo. Proprio per questo nasce il percorso ciclabile lungo ben 212 metri che attraversa il lago De Wijers, a Bokrijk, una riserva naturale di ben settecento ettari.

Si tratta di una pista larga ben 3 metri e alta 1,6, con pavimentazione antiscivolo a causa del costante contatto con l'acqua. Ciò che la rende unica al mondo, è il particolare design della passerella realizzata in modo tale che l'acqua sia letteralmente a filo del muro di cemento, offrendo ai ciclisti uno sguardo del lago ad altezza degli occhi.

Si tratta di un progetto definito Cycling through Water, inaugurato ormai nel 2016 e che ai World Landscape Architecture Awards del 2018, ha vinto il premio di eccellenza. Nonostante nei Paesi Bassi le biciclette stiano diventando un problema, si tratta di un progetto che rappresenta uno splendido esempio in cui le opere dell'uomo riescono ad immergersi (letteralmente) nella natura senza alterare l'habitat e la fauna tipica della regione.