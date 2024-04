In un unico punto in Ecuador scoperte più specie di scarafaggi di tutta l'Europa

Peter Vrsansky, paleobiologo dell'Istituto di Scienze della Terra dell'Accademia Slovacca delle Scienze, ci porta nell'entroterra della Riserva della Biosfera di Sumaco, in Ecuador. Un viaggio lungo e tortuoso con ore di auto, barca, mulo e sentieri fangosi. Ma il premio per tale fatica? Un paradiso di biodiversità pressoché intatto.

Durante i mesi trascorsi in questa foresta remota, Vrsansky e il guida locale e conservazionista Thierry García hanno documentato non solo la bellezza selvaggia del luogo, ma anche le gravi minacce che pendono su di esso. La loro avventura li ha portati a scoprire cascate inesplorate, specie vertebrate mai catalogate prima e persino ad affrontare sciami di imponenti scimmie lanose.

Tuttavia, la scoperta più sorprendente è stata quella di oltre 150 specie di scarafaggi, un numero superiore a quello presente in tutta Europa, molti dei quali dotati di abilità camaleontiche o di luminescenza. Questo santuario naturale, tuttavia, è sotto assedio. La foresta è minacciata dalla deforestazione, spinta da una riforma agraria che incoraggia il taglio degli alberi per ottenere diritti di proprietà sul terreno.

García, con risorse limitate, ha acquistato oltre 300 ettari di terra per proteggerla, salvaguardando specie come l'aquila arpia e il giaguaro, nonché una nuova cascata personale. Nonostante gli sforzi, il futuro della Riserva di Sumaco rimane incerto, con leggi che ancora favoriscono il disboscamento (un po' come sta accadendo in Amazzonia).

Questo luogo, un vero e proprio crogiolo di vita sulla Terra, rischia di scomparire se non se non si interverrà con misure di conservazione più efficaci.

