L'unico scienziato che ha camminato sulla Luna ha scoperto di esserne allergico

Immaginatevi la scena di essere uno dei pochi umani ad aver mai messo piede sulla Luna e poi, improvvisamente, si inizia a starnutire e ad avere prurito ovunque. Non è andata esattamente così per l'astronauta della missione Apollo 17 Harrison H. Schmitt, che ha scoperto di essere proprio allergico alla luna.

L'uomo ha calpestato il suolo lunare nel dicembre 1972, durante l'ultima missione con equipaggio prima della fine del programma Apollo (e dopo 40 anni la NASA ha aperto i campioni). Schmitt era un geologo che passava il suo tempo a raccogliere campioni di rocce intorno alla valle del Taurus-Littrow, vicino al Mare della Serenità.

Dopo essere ritornato nel modulo di atterraggio, ed essersi levato in sicurezza la tuta, è entrato in contatto con la polvere lunare che si era diffusa nella cabina. "La prima volta che ho sentito l'odore della polvere ho avuto una reazione allergica, l'interno del mio naso si è gonfiato, lo si sentiva nella mia voce", ha affermato l'ex astronauta allo Starmus space festival nel 2019.

Schmitt ha affermato che il problema ha avuto implicazioni per le missioni future e attualmente gli scienziati stanno studiando le possibili soluzioni e conseguenze. Tutti gli altri astronauti hanno sofferto in una certa misura di "febbre da fieno lunare", come lievi starnuti e congestione nasale che svanivano rapidamente, anche se a volte potevano essere necessari alcuni giorni.

Sulla Terra, le particelle vengono levigate dall'erosione del vento e dell'acqua, mentre sulla luna la polvere rimane tagliente e appuntita. Sembra banale, ma questo è un problema che dovrà essere affrontato durante il nostro ritorno sul satellite, che potrebbe verificarsi nel 2026 e non più nel 2025.