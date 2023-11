Gli unicorni esistono: sono bianchi, ciechi e... nuotano

In un recente ed affascinante studio pubblicato sulla rivista ZooKeys, un team di ricercatori ha scoperto una nuove specie vivente decisamente unica nel suo genere. La particolarità? Si tratta di veri e propri unicorni... in un certo senso.

Durante alcune ricerche effettuate recentemente nei mari situati nel sud della Cina, ben 32 esemplari di peculiari pesci delle caverne sono stati raccolti da una grotta. Parliamo nello specifico di un pesce lungo orientativamente tra 10,5 e 14,6 centimetri e hanno un colore bianco (decisamente spettrale).

Una volta saliti a bordo però, i ricercatori scoprono che ben 15 di questi esemplari rappresentavano una specie totalmente nuova e mai visti primi. Dopo aver scoperto l’origine del mito dell’unicorno considerato oramai simbolo di purezza, vediamo cosa hanno trovato gli scienziati.

Parliamo nello specifico di una nuova specie appartiene al genere Sinocyclocheilus e con un aspetto piuttosto insolito.

Dopo averla analizzata scrupolosamente, le è stato donato il nome di Sinocyclocheilus longicornus. Un nome decisamente non casuale considerando le parole latine "longus" che significa lungo e "cornu", che significa corno.

Come avrete già capito infatti, questo nuovo pesce possiede una struttura del tutto simile a un corno sulla fronte. Inoltre, come è possibile osservare dalle foto presenti nel link in calce, considerando che vive nella totale oscurità è cieco, con degli occhi totalmente superflui.

Come dimostra il pesce cieco che vede la luce, i nostri mari sono ancora pieni di misteri che aspettano solo di essere scoperti. Magari questa volta non avremo trovato un unicorno reale, ma sicuramente si tratta di una specie altrettanto affascinante.