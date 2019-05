Unicredit abbandona i social network: gli account Facebook e Instagram verranno chiusi

Il mondo dei social network è ormai ritenuto di fondamentale importanza da molte aziende, che vedono piattaforme come Facebook e Instagram un luogo piuttosto fertile per "coltivare" la propria immagine. Tuttavia, in alcuni casi il gioco può non valere la candela. Ebbene, Unicredit ha annunciato che chiuderà i suoi account Facebook e Instagram.

Le motivazioni dell'istituto bancario italiano sono le seguenti: "Valorizzare i canali digitali proprietari per garantire un dialogo riservato di alta qualità". Insomma, Unicredit vuole puntare molto sui propri strumenti digitali, come il suo sito Web, che viene anche utilizzato per accedere all'online banking, e l'applicazione ufficiale per smartphone. Per questo motivo, i profili Instagram e Facebook (e di conseguenza Messenger) dell'istituto bancario italiano saranno chiusi a partire dal prossimo 1 giugno 2019, come si legge nel post ufficiale di Unicredit.

La scelta arriva dopo diverse situazioni spiacevoli legate ai social network in Italia. Pensiamo, ad esempio, a quanto accaduto con la pagina INPS per la Famiglia e ai numerosi scandali legati alla privacy, come Cambridge Analytica (quella volta Unicredit decise di smettere investire in pubblicità su Facebook).

Insomma, probabilmente i recenti problemi dei social network hanno creato più di qualche grattacapo all'istituto bancario, che ha quindi deciso di rivedere la sua strategia. Vi consigliamo di leggere la nostra news sul perché le persone sono aggressive online.