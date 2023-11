UniCredit avverte i clienti: attenzione alle truffe che simulano i numeri della banca

Purtroppo non è solamente il falso SMS PosteInfo a circolare in Italia in questo periodo. Infatti, le questioni di sicurezza informatica sono ormai all'ordine del giorno. In questo contesto, UniCredit sta avvertendo i clienti in merito a truffe telefoniche che arrivano a simulare i numeri di telefono della banca.

A tal proposito, quest'ultima sta notificando la questione mediante un apposito messaggio che sta comparendo in questi giorni nell'Area Clienti. In quest'ultimo, che per alcuni utenti risulta visibile anche dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili, si legge: "Gentile cliente, ti segnaliamo che in questi giorni stiamo rilevando tentativi di frode ai danni della nostra clientela.

I truffatori chiamano simulando i nostri numeri, numero gratuito 800.57.57.57 e 02 33408973 e spacciandosi per dipendenti della banca. Chiedono dati, credenziali dell'Internet Banking o i numeri della carta per controllare una transazione, risolvere una situazione critica o per abilitare la tua carta". Tuttavia, non c'è alcuna strana transazione, situazione critica o carta da abilitare, quindi se ricevete una comunicazione di questo tipo lasciate assolutamente perdere.

La comunicazione di UniCredit prosegue infatti: "ricordiamo di non fornire mai e per nessun motivo informazioni riservate (codice di adesione, PIN, numeri di carta, ...) a terzi, né tantomeno eseguire eventuali azioni suggerite dal chiamante. Qualsiasi chiamata in arrivo dal numero gratuito o dalla nostra utenza 02 33408973 è falsa perché si tratta di numeri che possono solo ricevere chiamate". Insomma, prestate particolare attenzione a eventuali comunicazioni "da UniCredit" in questo periodo, visto che purtroppo i truffatori stanno cercando di mettere in atto diverse operazioni malevole con questo modus operandi. Se ci sono dubbi in merito a una comunicazione, potreste al massimo voler chiedere assistenza fisicamente alla vostra filiale UniCredit, quella in cui siete soliti recarvi, così da ottenere maggiori dettagli in merito al caso specifico.