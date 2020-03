Unicredit avverte i propri clienti: attenzione ai tentativi di frode a tema Coronavirus

I malintenzionati stanno sfruttando le problematiche legate al Coronavirus per cercare di truffare i malcapitati. Per questo motivo, Unicredit ha deciso di mettere in guardia i propri clienti.

In particolare, accedendo all'applicazione per l'online banking in questi giorni, si viene messi al corrente dell'esistenza di frodi e campagne di phishing a tema Coronavirus. Nell'avvertimento si legge: "L'attuale periodo di emergenza sul Coronavirus si sta rivelando un terreno fertile per tentativi di frode e phishing. Ogni notizia relativa al Coronavirus è ormai oggetto dell'attenzione di tutti e i malintenzionati stanno cercando di sfruttare la situazione.

Per aiutarti a prevenire inconvenienti, ti raccomandiamo di fare attenzione alle e-mail, SMS, WhatsApp, chiamate e chat ecc qualora contengano informazioni o richieste relative al tema Coronavirus. Ci sono campagne di phishing in corso che possono potenzialmente colpirci".

Unicredit ricorda inoltre che gli avvertimenti ufficiali via e-mail contengono sempre nome, cognome e filiale di riferimento e non chiedono mai dati personali. In caso di situazioni sospette, i clienti sono invitati a segnalare tutto alla filiale o al servizio clienti.

Vi lasciamo qui sotto gli screenshot del messaggio completo che i clienti hanno visto comparire nell'applicazione ufficiale dell'online banking. Per le altre iniziative legate al Coronavirus, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Unicredit.