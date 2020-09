Unicredit down oggi 14 Settembre: problemi con pagamenti online e ritiri

Mattinata di gravi problemi per i clienti Unicredit. Come certificato dal sito web DownDetector, da questa mattina coloro che sono in possesso di un conto con la popolare banca stanno riscontrando disservizi sia da PC che da app a completare qualsiasi tipo di operazione.

Secondo quanto riferito da vari siti, però, alcune problematiche riguarderebbero anche gli ATM e Bancomat, dove non sarebbe possibile prelevare denaro.

Per quanto concerne le applicazioni ed il sito web, nello specifico, sono segnalati disservizi in fase di completamento di qualsiasi tipo di operazione: sarebbe praticamente impossibile effettuare trasferimenti di denaro, pagamenti ed anche altre operazioni.

Il picco di segnalazioni sulla pagina DownDetector è stato raggiunto poco dopo le 11, ma nel frattempo da Unicredit fanno sapere che "l'anomalia è in fase di risoluzione".

