Unicredit lancia BuddyBank: la banca online aperta 24/7 esclusiva per iPhone

Interessante iniziativa lanciata da. L'istituto finanziario, infatti, ha annunciato, che mira a ridefinire il concetto di banca online, dal momento che sarà aperta 24/7 e sempre a portata di mano.

Almeno al momento sul sito web ufficiale dell'iniziativa non sono disponibili molte informazioni, ma è possibile iscriversi alla waiting list.

Buddybank, leggiamo nelle FAQ, è "un nuovo modello di servizio bancario del gruppo UniCredit disegnato esclusivamente per iPhone con una concierge, disponibile 24/7, per le esigenze di banking e di lifestyle". Dall'apposita applicazione per iPhone gli utenti potranno contattare attraverso messaggi gli operatori, che appunto saranno a disposizione sempre per soddisfare a pieno le richieste dei correntisti, che potranno diventare buddy semplicemente scaricando l'applicazione Buddybank dall'App Store di iOS ed inviando la richiesta.

Una volta completata questa procedura, gli utenti riceveranno a casa una carta di debito fisica, ma potranno richiedere anche una carta di credito.

Buddybank sarà disponibile, in esclusiva su App Store, a partire dal 29 Gennaio 2018, ma almeno al momento non sono disponibili molte informazioni sui costi d'attivazione e le commissioni a cui saranno sottoposti i correntisti.

Possiamo però ipotizzare un supporto pieno ad Apple Pay, la piattaforma di pagamento della Mela, dal momento che è progettata apposta per gli iPhone.