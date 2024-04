UniCredit, modifica unilaterale: importanti novità per carte di debito e buddybank

Dopo l'avviso di UniCredit sulle truffe telefoniche, il gruppo bancario torna a effettuare comunicazioni importanti per i clienti. Questa volta si tratta di novità per carte di debito e buddybank.

È infatti tramite un lungo documento di modifica unilaterale del contratto (accessibile recandosi nell'area "Comunicazioni" e spostandosi nella scheda "Documenti" dell'applicazione) che ad aprile 2024 UniCredit sta avvertendo i propri clienti per quel che riguarda diverse questioni relative alla futura gestione dei servizi.

Un primo punto importante riguarda la variazione di circuito delle carte di debito MyOne. A tal proposito, il gruppo bancario spiega che, "nell'ottica di offrire soluzioni sempre più rispondenti alle nuove e diverse esigenze della clientela rispetto al panorama degli strumenti disponibili sul mercato", verrà proposta una "sostituzione anticipata delle carte di debito internazionali MyOne su circuito Visa, con scadenza nel periodo compreso tra febbraio 2025 e novembre 2026". In futuro si punterà, insomma, su carte di debito internazionali MyOne su circuito Mastercard.

La spedizione delle carte fisiche sostitutive avverrà "in automatico", le nuove carte su circuito Mastercard avranno stesso PIN (nuovo PAN), non ci saranno modifiche ai limiti di utilizzo e si tratterà di un processo graduale. Per maggiori dettagli, i clienti UniCredit possono trovare la comunicazione ufficiale nelle modalità indicate in precedenza.

Un'altra novità non di poco conto, evidenziata nello stesso documento, riguarda invece buddybank, "il conto per smartphone" di UniCredit, visto che al punto 3 della proposta di modifica unilaterale del contratto si legge che, qualora risulti di proprio interesse, tra qualche mese si potranno "integrare in un'unica App (App Mobile Banking UniCredit) le funzionalità della [...] Banca Multicanale e quelle del Servizio Online di buddybank (ossia il servizio di Internet banking solo tramite App e a valere su buddy, la Filiale remota di UniCredit)". Insomma, se siete clienti UniCredit, potreste voler approfondire meglio la recente notifica che avete ricevuto sull'app.

Per il resto, se non conoscete il servizio, potrebbe magari interessarvi approfondire la nostra prova di buddybank (risalente a qualche anno fa).

