UniCredit segnala l'ennesima truffa: occhio al messaggio del numero verde

Le truffe tramite dispositivi tecnologici sono ormai all'ordine del giorno e non sorprende quindi che sempre più persone ci caschino. Per questo motivo, è importante rimanere informati in merito ai nuovi metodi utilizzati dai malintenzionati. Questa volta, i truffatori si fingono UniCredit.

La Banca ha già provveduto a informare i propri clienti tramite un'e-mail: "Gentile Cliente, ti segnaliamo dei tentativi di frode tramite SMS, con messaggi che appaiono spediti da UniCredit. Questo è il testo che potresti ricevere: 'Gentile cliente la invitiamo a mettersi in contatto urgentemente con il nostro ufficio prevenzione frodi chiamando il numero verde 800960849'.Il numero di telefono varia in continuazione, questi gli ultimi usati: 800960849, 0656549425, 0287168294, 0282951974, 0287178408, 800890432.

I frodatori, una volta contattati, fanno presente al Cliente che sono state eseguite delle operazioni fraudolente dal suo online banking o dalle sue carte e che per annullarle servono i codici autorizzativi (quelli ottenibili ad esempio attraverso il Token) e lo convincono a comunicarli telefonicamente. Ottenuti i codici lo rassicurano confermando l'annullo delle operazioni ed il blocco dello strumento di pagamento usato.

In realtà, carpiti i codici, sono in grado di compiere fraudolentemente delle vere operazioni tramite l'online banking o tramite i dati della carta del Cliente. La Banca ha già avviato le opportune attività di contrasto; ti ricordiamo che i nostri consulenti e operatori non chiedono mai ai Clienti le credenziali dell'online banking e i codici autorizzativi (PIN, Password, codice numerico generato dal Token o dall'App Mobile Banking).

Ti invitiamo quindi a prestare la massima attenzione ai messaggi che ricevi e in caso di sospetto a segnalarlo immediatamente alla tua Filiale".

Insomma, siamo dinanzi all'ennesima truffa. Questa volta i malintenzionati si spacciano per la Banca, mentre qualche giorno fa utilizzavano il nome di personaggi famosi.