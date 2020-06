Unieuro: 1.000 Euro di sconto su un TV Samsung QLED da 65'

La seconda domenica di Giugno si apre con un'offerta molto interessante su un TV Samsung QLED, su cui è possibile risparmiare 1.000 Euro rispetto al prezzo di listino, che rappresenta senza dubbio un'ottima promozione per rinnovare il proprio comparto televisivo.

Il modello in questione è il QLED 4K Q80R da 65 pollici del 2019, ed è disponibile a 999 Euro, appunto 1000 Euro in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino, per un risparmio considerevole (il 50%).

A livello tecnico siamo di fronte ad un TV 4K della Series 8, basato sul processore Quantum 4K che utilizzando l'intelligenza artificiale ottimizza le prestazioni in real time, mentre la tecnologia Direct Full Array 6X è in grado di gestire la retroilluminazione per ottenere una resa visiva ottimale. Presente anche l'Ultra Viewing Full Angle che permette di guardare la TV anche lateralmente per ottenere colori vibranti. Presente anche il sistema AI Upscaling che riduce il rumore nelle immagini ripristinando i dettagli persi ed affinando i contorni degli oggetti e testi, mentre l'Intelligent Mode regola la luminosità del pannello in base alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

Unieuro offre esclusivamente il ritiro in negozio gratuito, con possibilità di pagare anticipatamente tramite PayPal. Inoltre, è anche possibile a 169,99 Euro l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi che si somma ai 24 mesi previsti dalla legge.