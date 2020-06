Unieuro: 1.400 Euro di sconto sul TV LG OLED da 55 pollici

Nuova offerta da Unieuro, nell'ambito del Sottocosto Online. La catena di distribuzione, a fianco della promozione sulla GoPro HERO 7 Black, propone un altro sconto molto corposo, questa volta su un TV.

Il TV, che porta il numero di modello OLED55E9PLA ed ha una diagonale di 55 pollici, può essere acquistato a 1.599 Euro, per un risparmio di 1.400 Euro rispetto ai 2.999 Euro di listino, pari al 46%. Insomma, lo sconto è davvero corposo se si tiene anche conto delle specifiche tecniche del modello in questione.

Il televisore è basato sul processore A9 di seconda generazione che, utilizzando l'intelligenza artificiale ed il deep learning, è in grado di ottimizzare sia la velocità che la grafica per mettere a disposizione degli utenti delle immagini dettagliate ed un suono puro. E' presente anche il supporto al Dolby Vision e Dolby Atmos, che sono in grado di regalare un'esperienza cinematografica direttamente a casa, con immagini in HDR e suoni da cinema. Presente anche il 4K Cinema HDR, che supporta i principali formati HDR inclusi l'Advanced HDR by Technicolor ed HDR10 Pro. Anche a livello di design, il TV LG OLED sfoggia un aspetto elegante e sofisticato in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ambiente, ed include anche il sistema di gestione dei cavi che rende tutto più ordinato.