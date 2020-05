Unieuro: oltre 1.500 Euro di sconto sul TV Samsung QLED da 55 pollici

Ai Samsung Days di Mediaworld, di cui abbiamo parlato qualche ora fa, si aggiunge un'altra promozione su un televisore del colosso coreano. A proporla è Unieuro, che permette di risparmiare oltre 1.500 Euro su un TV QLED.

Si tratta del Q90R del 2019 da 55 pollici 4K, che può essere acquistato a 1.169 Euro, rispetto ai 2.699 Euro di listino, per un risparmio di 1.530 Euro, pari al 56%.

Il TV si basa sul processore Quantum 4K che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni sulla base delle condizioni di visione ed i contenuti. E' inoltre presente anche il Direct Full Array 16X, la tecnologia di retroilluminazione di Samsung che rende più precisa la visione, a cui si aggiunge l'Ultra Viewing Angle che consente di godere a pieno dei colori anche guardando il TV di lato.

Ovviamente presente anche il Quantum HDR 2000, che è in grado di ampliare la gamma di luminosità per mostrare ogni scena con precisione, con contrasti profondi e colori vivaci e naturali. Per i gamer è presente la tecnologia FreeSync (VRR) che riduce il ritardo nella ricezione del segnale, mentre il Dynamic Black Equalizer offre una visione più precisa al buio durante le sessioni di gioco.