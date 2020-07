Unieuro: 1.800 Euro di sconto su un TV Samsung QLED da 55 pollici

Dopo aver riportato l'offerta sulle memorie RAM di Amazon, ci spostiamo sul listino di Unieuro che propone uno sconto del 51% su un TV QLED Samsung della linea Q950R del 2019 da 55 pollici.

Nello specifico, il televisore può essere acquistato a 1.699 Euro, 1.800 Euro in meno rispetto ai 3.499 Euro di listino, per un risparmio appunto del 51%.

Come dicevamo poco sopra, siamo di fronte ad un TV 8K Ultra HD con risoluzione di 7680x4320 pixel, dotato anche di sintonizzatore digitale DVB-C DVB-S2 e DVB-T2. Basato sul processore Quantum 8K, è in grado di effettuare l'upscaling dei contenuti per sfruttare a pieno i 33 milioni di pixel presenti. Presente anche la tecnologia Direct Full Array 16X, che controlla minuziosamente la retroilluminazione per dare vita ad ogni dettaglio, mentre la tecnologia Quantum HDR 4000 rende più dinamica l'esperienza HDR adattandola a ciascuna scena e svelando le intenzioni del regista. Completa la scheda tecnica l'Intelligent Mode che regola luminosità e volume in base alle caratteristiche dell'ambiente circostante, mentre a livello software troviamo la piattaforma smart ed one remote control che rende ancora più intelligente il QLED.

Attraverso la scheda tecnica è possibile anche aggiungere l'assistenza extra di 36 mesi, che si aggiunge ai 24 mesi previsti dalla legge, a 159,99 Euro.