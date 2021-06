Unieuro, 10 TV DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro: c'è l'imbarazzo della scelta

Non ci sono solamente offerte relative a televisori di una certa fascia da Unieuro in questi giorni. Infatti, la nota catena ha lanciato promozioni legate a ben 10 TV economici compatibili con lo standard DVB-T2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, i televisori messi in sconto sotto i 200 euro da Unieuro sono quelli presenti di seguito. Ricordiamo in ogni caso che le promozioni online sono in costante cambiamento, quindi i prezzi potrebbero variare da un momento all'altro (considerando anche il fatto che le varie offerte non rientrano in una singola iniziativa promozionale).

Unieuro, 10 TV DVB-T2 in sconto sotto i 200 euro

Insomma, Unieuro ha lanciato un bel po' di offerte relative a questa tipologia di prodotto, tanto che c'è l'imbarazzo della scelta. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi non ha troppe pretese e sta cercando un televisore economico, magari in vista del prossimo arrivo dello standard DVB-T2.