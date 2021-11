Unieuro, 10 TV Sony Perfect for PlayStation 5 in offerta: 2 promo Black Friday

Non sono disponibili solamente gli sconti sui MacBook Pro 2021 da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato delle promozioni relative a ben 10 televisori di Sony indicati come Perfect for PlayStation 5.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto da Unieuro, i modelli messi in sconto in questo contesto sono quelli presenti di seguito.

Sony BRAVIA XR55X90J (55 pollici, 4K): 999 euro (anziché 1.499 euro, promo Black Friday 2021 );

Sony BRAVIA XR-55A80J (55 pollici, 4K): 1.599 euro (in precedenza 1.899 euro, sconto extra del 5% in carrello che porta il prezzo finale a 1.519,05 euro);

Sony BRAVIA XR50X93J (50 pollici, 4K): 1.099 euro (prima 1.299 euro, risparmio extra del 5% che porta il costo a 1.044,05 euro);

Sony BRAVIA XR-65A80J (65 pollici, 4K): 1.999 euro (anziché 2.599 euro, offerta Black Friday 2021);

Sony BRAVIA XR-77A80J (77 pollici, 4K): 3.299 euro (in precedenza 3.799 euro, sconto extra del 5% che fa scendere il prezzo a 3.164,05 euro);

Sony BRAVIA XR55X93J (55 pollici, 4K): 1.199 euro (anziché 1.449 euro, sconto extra del 5% che porta il prezzo a 1.139,05 euro);

Sony BRAVIA XR65X90J (65 pollici, 4K): 1.099 euro (in precedenza 1.649 euro, risparmio extra del 5% che fa scendere il costo a 1.074,05 euro);

Sony BRAVIA XR50X90J (50 pollici, 4K): 1.099 euro (anziché 1.249 euro, sconto extra del 5% che porta il costo a 1.044,05 euro);

Sony BRAVIA X65X93J (65 pollici, 4K): 1.399 euro (precedentemente 1.699 euro, risparmio extra del 5% che fa scendere il prezzo a 1.359,05 euro);

Sony BRAVIA XR75X90J (75 pollici, 4K): 1.758 euro (anziché 2.299 euro, sconto extra del 5% che porta il costo a 1.700,10 euro).

Insomma, le offerte legate ai televisori pensati per PlayStation 5 non mancano di certo, tra il volantino Manà Manà Black Friday di Unieuro (attivo fino all'11 novembre 2021) e la promozione dello sconto extra del 5% legato al carrello Unieuro. Tra l'altro, tutti i modelli coinvolti sono usciti nel 2021.