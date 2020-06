Unieuro: 100 Euro di sconto su un monopattino elettrico Momo Design

Anche quest'oggi, Unieuro propone una nuova offerta su un monopattino elettrico targato Momo Design, che può essere acquistato a meno di 200 Euro grazie ad una promozione molto interessante, che permette di risparmiare il 33% rispetto al prezzo di listino.

Il monopattino in questione è il Momo Design Monaco 80, ed è disponibile a 199 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 299 Euro di listino, appunto per un risparmio considerevole.

A livello tecnico, è in grado di raggiungere una velocità massima di 20 chilometri orari e con un singolo ciclo di carica può al massimo coprire una distanza di 10 chilometri. E' inoltre in grado di supportare un carico massimo di 100 chilogrammi. Un aspetto molto interessante è rappresentato dal fatto che è facilmente richiudibile facilmente. E' presente anche un display LCD che fornisce tutte le informazioni necessarie ed importanti, tra cui la carica residua, la velocità, giri al minuto ed il tempo di utilizzo. Il monopattino include anche un ammortizzatore anteriore che assorbe le asperità della strada e garantisce una guida più confortevole.

Ricordiamo che su monopattini e bici è possibile richiedere il bonus mobilità 2020, ma per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata contenente anche la procedura di richiesta ed i requisiti