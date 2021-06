Unieuro: quasi 1000 Euro di sconto su un TV LG OLED della gamma C1

Unieuro propone un'offerta molto interessante su un TV LG OLED da 77 pollici, su cui è possibile godere di quasi 1000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, con possibilità anche di effettuare il ritiro nel negozio più vicino.

Il modello in questione è l'OLED77C15LA della linea 2021 di TV OLED di LG. La variante da 77 pollici viene proposta già scontata a 3.499 Euro, rispetto ai 4.299 Euro di listino. Tuttavia, Unieuro sta proponendo il 5% di extra sconto su tutto il catalogo direttamente nel carrello, il che vuol dire che il costo viene diminuito ulteriormente e passa a 3.354 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto del prezzo imposto dal produttore.

Come dicevamo poco sopra, viene garantito anche il ritiro in negozio a costo zero, ed Unieuro dà la possibilità di aggiungere la garanzia extra per 36 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, spuntando semplicemente la casella dedicata e pagando un sovrapprezzo di 399,99 Euro.

Unieuro supporta anche i pagamenti tramite la cassa veloce PayPal, per effettuare il pagamento in totale sicurezza. La disponibilità sembra essere ampia, e la catena sottolinea che il prodotto è presente nel magazzino centrale.