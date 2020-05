Unieuro: 1000 Euro di sconto su un TV QLED 4K Samsung da 65'

Si rinnovano le offerte del giorno di Unieuro, e dopo aver riportato lo sconto sul Galaxy Fit E, riportiamo un'altra offerta proposta dalla catena di distribuzione, che è slegata dal nuovo volantino. Come avvenuto anche in precedenza, infatti, ci sofferiamo sul comparto dei televisori.

Fino alle 23:59 di oggi, sabato 30 Maggio 2020, sarà infatti possibile acquistare a 999 Euro il TV QLED Q80R da 65 pollici della Series 8 del 2019. Il risparmio è considerevole e pari a 1000 Euro rispetto ai 1.999 Euro di listino, che si traduce nel 50% netto.

A livello tecnico, troviamo il processore Quantum 4K con integrata l'intelligenza artificiale, che è in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni in base alle condizioni di visione ed ai contenuti. Come segnalato anche per altri modelli, è anche presente la tecnologia Direct Full Array 6X che ottimizza la retroilluminazione, mentre l'Ultra Viewing Angle permette di guardare i contenuti da qualsiasi angolazione. Garantito anche il 100% di volume colore Quantum Dot, che rende i colori realistici sia durante le scene scure che quelle luminose. E' presente anche un sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale che riduce il rumore nelle immagini e ripristina tutti i dettagli persi per affinare i contorni degli oggetti.